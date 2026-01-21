Palladino: "Nel calcio s'incontrano poche persone come Commisso. Lui mi ha voluto bene davvero, era un presidente dal grande spessore umano"

Alla vigilia dell'impegno di Champions League contro l'Athletic Club, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha ricordato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nei giorni scorsi e di cui oggi si terranno i funerali negli Stati Uniti.

“Rocco mi ha voluto bene”

“Rocco resterà per sempre nel mio cuore - ha detto Palladino - Lui mi ha voluto bene insieme alla sua famiglia, è una persona che mi ha dato davvero tanto. Un presidente dallo spessore umano fantastico. Persone così se ne incontrano poche nel mondo del calcio”.