Idea Felipe Anderson a parametro zero per la Fiorentina? Già svanita. La Lazio è pronta a blindarlo fino al 2028

Il Messaggero in edicola questa mattina dà la notizia dell'imminente rinnovo con la Lazio di Felipe Anderson, il cui accordo con la società biancoceleste è in scadenza nel giugno 2024. Il nuovo accordo prevede un prolungamento sino al 2028, per una cifra complessiva annuale di 3,5 milioni di euro.

Nei giorni scorsi era stata Lady Radio a riportare l'interesse della Fiorentina per il brasiliano della Lazio per la prossima stagione, vista l'imminente scadenza di contratto e un suo possibile acquisto a parametro zero. Un affare che difficilmente si farà, visto che anche il ds laziale Fabiani si è espresso sulla questione rinnovo: “E' tutto a posto. La prossima settimana ci sarà l'incontro, ma ora dobbiamo pensare solo a Salerno”.