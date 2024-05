La Fiorentina è interessata a Nicolò Zaniolo, che salterà l’Europeo con l’Italia a causa di un infortunio al piede che lo terrà out per almeno un mese. L’esterno, in forza all’Aston Villa, dovrà operarsi.

Fiorentina ancora interessata

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Zaniolo si opererà domani mattina. Intanto, c’è la conferma di club ancora interessati al calciatore; in primis, la Fiorentina.