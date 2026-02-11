L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luca Toni è intervenuto su FantaLab (YouTube) per parlare del momento della squadra viola, partendo dalla gara contro il Torino: “A Vanoli si possono dare delle colpe perché ha abbassato troppo la squadra. Però sono tanti gli allenatori che lo fanno… e in quelle situazioni mi aspetto che siano i calciatori a non fare falli stupidi. In quella situazione Comuzzo non doveva commettere fallo e concedere una punizione, si sapeva che il Torino avrebbe potuto pareggiare solo su situazioni simili”.

“Un calciatore deve essere bravo a comprendere le situazioni di difficoltà, soprattutto in momenti così delicati. Invece la Fiorentina non riesce a farlo. Soffre troppo i calci piazzati perché qualche giocatore sbaglia le letture. Alcuni fanno dei falli veramente stupidi: magari la squadra avversaria sta attaccando con tre giocatori, ma se interrompi il gioco in quel modo può attaccare con sei o sette”.

Sulla corsa salvezza: “Mi è piaciuta la reazione dei tifosi della Fiorentina, hanno la giusta consapevolezza della situazione e supportano la squadra. Adesso la lotta è con il Lecce. Le altre squadre mi sembrano già un po' troppo avanti”.