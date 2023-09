Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della vittoria contro l'Atalanta raggiunta dalla Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole: “La vittoria di ieri ha ridato morale a una squadra che aveva preso una brutta imbarcata a Milano e che aveva approcciato la partita contro la Dea veramente male. In più è arrivata senza un regista di ruolo”

E ancora: “Kouame ha meno talento di Ikoné, ma secondo me ha più gol del francese. Fa sempre comodo avere in rosa un giocatore come lui. Nzola? Primi trenta minuti agghiaccianti di tutta la squadra viola. In porta non credo siano state stabilite delle gerarchie, ma spero Christensen si riveli una piacevole sorpresa”.