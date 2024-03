Fabbri: "Barone ha lasciato tanto di bello a tutti i fiorentini, non sarà mai dimenticato. Siamo in buone mani, mi fido ciecamente di Commisso"

L'atleta tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri ha voluto ricordare il direttore generale Joe Barone e raccontare la giornata di oggi, alla camera ardente. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Quasi irreale andare al Viola Park per questo evento. Provo a vedere sempre le cose positive e Barone ci ha lasciato tanto di bello, a tutti i fiorentini. A partire dal fatto che abbiamo la fortuna di poterci godere questo meraviglioso centro sportivo. Sicuramente molte scelte non erano condivise con la piazza, però come ho detto ai figli prima non sarà mai dimenticato”.

“Siamo nelle mani di Commisso”

E aggiunge: “Ricordo pochi direttori generali così affezionati alla squadra. Questo qualifica la persona che è stata. Sarà difficile colmare il vuoto che Barone ha lasciato. Adesso siamo nelle mani di Commisso, in buone mani. Non sarà lo stesso, ma sono tranquillo e mi fido ciecamente del presidente viola”.