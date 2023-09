Favasuli si è reinventato definitivamente a Terni ma Lucchesi e Distefano stanno a guardare nel pari delle Fere

Tris di prestiti viola in casa Ternana ma il tecnico Cristiano Lucarelli di fatto sta usando con continuità il solo Costantino Favasuli, reduce da anni come esterno a quattro e a cinque in Primavera.

Il classe 2004 invece a Terni sta giocando da mezzala, un ruolo dove evidentemente sta convincendo il tecnico: minuti solo per lui, con Lucchesi e Distefano che invece oggi nell'1-1 contro il Sudtirol hanno osservato dalla panchina.