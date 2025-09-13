Dopo la spedizione, senza minuti, con l'Under 21 azzurra per Lorenzo Amatucci è di nuovo ora di rituffarsi nell'avventura in Segunda Division spagnola con il Las Palmas e ieri sera il centrocampista viola è stato subito protagonista nel match vinto per 2-1 dai suoi contro la Real Sociedad B. Particolarmente brillante Amatucci, impiegato nei due davanti alla difesa nel 4-2-3-1 dei canari. Esaltato particolarmente il classe 2004 per la precisione dei passaggi e l'onnipresenza in campo, in un contesto che sembra davvero adatto alle sue doti.