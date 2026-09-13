Quanti talenti sondati dalla Fiorentina in orbita Nazionale! Chi sono i nomi per la 'nuova Italia' di Mancini

La prossima giornata di Serie A sarà l'ultima prima della sosta per le Nazionali, con l'Italia impegnata in Nations League. In attesa delle convocazioni, ecco il punto sui nomi caldi per la ‘nuova Italia’ e molti di questi sono stati in orbita della Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato.

Tentazioni parigine

Ieri sera, il Paris FC ha pareggiato per 0-0 contro il Lione: il CT degli Azzurri Roberto Mancini è stato avvistato in tribuna, per seguire i due profili di Coppola, centrale classe 2003, e Koleosho, ala classe 2004. Se il primo era stato avvicinato lo scorso gennaio, il secondo è stato un nome incessantemente menzionato nella prima parte di sessione estiva, prima di concludersi in un nulla di fatto.

L'idea dalla Germania

L'altro nome caldo è invece quello di Zoma, classe 2003 che nelle prime cinque di campionato - la serie B tedesca, dove gioca per il Norimberga - ha realizzato cinque centri. Anche lui sembrava nell'orbita della Fiorentina, prima dell'affondo per altri profili come quelli di Njie e Goncalves.