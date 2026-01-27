La probabile formazione della Fiorentina: turno di riposo per De Gea? A centrocampo spazio ai nuovi innesti

Ampio turnover per Mister Vanoli pensando al Napoli. Così non è difficile immaginare che l'allenatore della Fiorentina possa puntare sul turnover in vista della sfida di questa sera contro il Como in Coppa Italia, concedendo riposo a chi poi dovrà giocare nonché cercando di aumentare il minutaggio dei nuovi, nonostante le defezioni di Parisi e Kean.

Ancora Piccoli al centro dell'attacco

Certo di dover rinunciare a Kean, Vanoli dovrebbe inventarsi un centravanti, così è più probabile immaginare che ai lati dell’ex Cagliari si vedano Harrison e Solomon con Gudmundsson inizialmente in panchina.

Centrocampo stravolto?

Diverso il discorso in difesa dove Christensen può lasciar rifiatare De Gea e dove il turno di riposo da concedere a Dodô e Gosens può rilanciare Fortini a destra e Ranieri a sinistra ed obbligare a esser titolari ancora Pongracic e Comuzzo. Invece il centrocampo verrà completamente stravolto con l’inedito trio composto da Fabbian, Mandragora in cabina di regia e Brescianini promosso titolare a completare il pacchetto mediano.

Questa la PROBABILE formazione

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Mandragora, Fabbian, Brescianini; Solomon, Piccoli, Piccoli. All.: Paolo Vanoli.