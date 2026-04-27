Gasperini rischia di dover fare a meno di un terzino contro la Fiorentina. Ma potrebbe recuperare una pedina importante in mezzo
Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, in queste ore il terzino della Roma Zeki Celik si sottoporrà a test medici dopo i fastidi al flessore della coscia destra accusati nella sfida contro il Bologna.
Un dubbio
Da Trigoria filtra ottimismo in vista della partita di lunedì sera contro la Fiorentina, anche se la sua presenza rimane in dubbio. Saranno gli esami a chiarire meglio la situazione.
Un recupero
Gasperini però in mezzo dovrebbe ritrovare Manu Koné, che potrebbe tornare tra i convocati contro i viola e dare fiato a Pisilli a partita in corso.
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