E il Polissya se la prende con l'arbitro che ha lavorato in Russia e "non ci ha dato un calcio di rigore"

L'arbitro della partita tra Polissya e Fiorentina, originario dell'Azerbaigian, Aliyar Aghayev.

Contatto Pongracic-Nazarenko

Gli ucraini gridano allo scandalo, in primo luogo sottolineando come lo stesso arbitro abbia lavorato con i russi in passato e in secondo luogo per non aver concesso loro un calcio di rigore. Questo per un contatto in area tra Pongracic e Nazarenko.

“Qualcuno doveva dirglielo”

L'analista del Polissya, Yevheniy Gres, ritiene che la decisione sia stata, come minimo, controversa. Ha anche parlato con l'arbitro dopo la partita. Davanti alle sue affermazioni Aghayev sarebbe rimasto in silenzio: “Forse non abbiamo perso per quel rigore - ha detto - però qualcuno glielo doveva fare presente”.