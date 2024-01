Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: Galloppa si affida alla coppia Sene-Braschi in attacco con Rubino a supporto. A centrocampo...

Da poco diramate le formazioni della partita tra Atalanta e Fiorentina, valevole per la 17esima giornata di Primavera 1 con calcio d'inizio alle 14:30. Galloppa sceglie il 3-4-2-1 per i suoi ragazzi, schierando Tognetti in porta, Kouadio, Baroncelli e Romani nella linea a tre. A centrocampo ci sono Fortini, Ievoli, Harder e Caprini, mentre Rubino sarà sulla trequarti a supporto di Sene e Braschi.

FIORENTINA (3-4-1-2): Tognetti, Kouadio, Baroncelli, Romani, Fortini, Ievoli, Harder, Caprini, Rubino, Sene, Braschi

ATALANTA (3-4-2-1): Pardel, Tornaghi, Comi, Guerini, Ghezzi, Manzoni, Colombo, Armstrong, Vavassori, Bonanomi, Vlahovic