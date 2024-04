Bucciantini: "L'andazzo era chiaro dopo cinque minuti, ma un gol della Fiorentina sarebbe decisivo. Non vedo altri destini"

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina e del pareggio in Repubblica Ceca, a Radio Bruno Toscana: “Quando trova il passaggio chiuso, la Fiorentina cerca nuove risorse altrove. Però è difficile riuscire a farlo senza avere giocatori di qualità nel suo rodaggio. Va detto che in solidità la squadra ha guadagnato qualcosa; una volta al primo gol subito l’ansia faceva da padrona, mentre ieri i centrali sono rimasti solidi. D’altro canto, dopo cinque minuti si era capito subito l’andazzo. Un gol della Fiorentina sarebbe decisivo, un gol del Viktoria decisamente meno. Non vedo altri destini per questa sfida”.

“Poteva andare peggio”

Sulla Conference League: “Questa specie di coppa come viene definita, magari ti spedisce in Europa League e offre più strade per il futuro. Quindi vediamo, invece di sottovalutare il livello generale della competizione, dove ci sono squadre di spessore come Aston Villa e Lille. Non significa che va tutto bene, significa che poteva decisamente andare peggio e non avere più obiettivi. Questi, invece, ci sono ancora in tutte e tre le competizioni”.