Padovan: "Non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero esonerarsi da soli"

Il giornalista Giancarlo Padovan, sulle pagine del Messaggero Veneto, ha commentato il difficile inizio d stagione della Fiorentina senza mezzi giri di parole.

Il lavoro di Pioli

“La Roma - scrive Padovan - è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa”.

Dimissione della dirigenza

Padovan continua la sua analisi senza peli sulla lingua: "Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto".