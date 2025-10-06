Padovan: "Non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero esonerarsi da soli"
Stefano Pioli incontra Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. (da Instagram: @acffiorentina)
Il giornalista Giancarlo Padovan, sulle pagine del Messaggero Veneto, ha commentato il difficile inizio d stagione della Fiorentina senza mezzi giri di parole.
Il lavoro di Pioli
“La Roma - scrive Padovan - è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa”.
Dimissione della dirigenza
Padovan continua la sua analisi senza peli sulla lingua: "Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto".
