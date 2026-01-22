C'è ancora voglia di Fiorentina nella famiglia Commisso: tutto in mano a Catherine. Le idee sono chiare

La luce si è riaccesa per la Fiorentina, nel momento più brutto, con Commisso che se ne è andato. Catherine, la moglie di Rocco, porterà tutto avanti lei, come già deciso da tempo, come scritto più volte su queste pagine. Nessuna voglia di vendere, anzi.

Il cambio di passo

Il Viola Park, un grande appartamento nel centro storico di Firenze per rimanere più possibile a stretto contatto con squadra e città, l'arrivo di Paratici che, in poche settimane, ha già fatto vedere in modo netto e chiaro il cambio di passo che ci sarà.

Rimarrà Ferrari, uomo di fiducia (per dedizione e tempo trascorso in Fiorentina) della proprietà viola. E in fondo, al di là dei giudizi personali, è anche normale che qualcuno della 'vecchia' gestione rimanga, magari con compiti diversi, senza tutte le responsabilità sulle spalle, con uomini di calcio attorno.

Miglioramenti evidenti

Un mese fa la Fiorentina, quasi per tutti, era destinata alla Serie B sicura. Oggi, quasi per tutti, sarà salva senza problemi. Rimaniamo nel mezzo, sapendo bene che i pericoli sono sempre dietro l'angolo e che di questa squadra ci fidiamo fino ad un certo punto. Ma i miglioramenti sono evidenti, come è evidente il cambio di passo e il lavoro portato avanti, finalmente, dall'allenatore.

A proposito di Vanoli: bravo lui a resistere nel momento più delicato, brava la società a confermarlo quando per tutti andava cambiato allenatore ancora una volta. Il calcio è fatto di piccoli equilibri, di cose che possono cambiare da un momento all'altro (anche senza grandi motivazioni), di condizioni fisiche e mentali dei calciatori che fanno la differenza. E la testa: quanto conta la testa. Lo si vede nel possesso palla dei calciatori, nella loro voglia di andare avanti, invece di tornare indietro, negli occhi diversi che oggi anno.

Una nuova Fiorentina

Sta nascendo, insomma, una nuova Fiorentina, con acquisti mirati che serviranno per il presente ma anche per il futuro. Un'aria più internazionale. Con il Cagliari il primo match point, per uscire dalle sabbie mobili, sperando di non tornarci più. L'occasione è ghiotta, perché questa Fiorentina è riuscita a ritrovare se stessa e il suo pubblico, nel momento più difficile di sempre e non era certo cosa scontata. Non sappiamo cosa si siano detti e cosa si siano promessi Rocco e sua moglie nelle settimane scorse. Ma la sensazione è che ci sia ancora voglia di Fiorentina in famiglia, al di là di tutto e del momento difficilissimo da superare.