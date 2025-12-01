Massimo Orlando: "A Firenze qualcuno dovrebbe quasi aver paura ad uscire di casa. Ho parlato con Vanoli, ma insiste con il 3-5-2"

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della situazione e dell'aria che tira nell'ambiente viola dopo la sconfitta contro l'Atalanta.

Le parole di Orlando

“A Firenze la situazione è quasi da aver paura di uscire di casa, è drammatica. Vanoli è appena arrivato ma continua con questo 3-5-2. Palla lunga a Kean che ha anche sfortuna, ma non ci sono altre soluzioni".

Consiglio a Vanoli

"Io ho parlato con Paolo. Ma fai un 4-3-1-2, mettiti a 4 dietro. La possibile multa a Dzeko? Un po' di sensibilità non guasterebbe. Dalla Fiorentina ci aspettavamo un quarto-sesto posto, ma ora sono 13 partite e 9 sconfitte. E' una squadra totalmente nel panico. Ieri però 9 erano giocatori dello scorso anno".