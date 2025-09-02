L'altra necessità della Fiorentina: così è stato tagliato il monte ingaggi

Diversi i giocatori che la Fiorentina si è trovata ad avere in eccesso durante questa estate. E per mancanza di offerte concrete o per mancato gradimento di alcune destinazioni, la società si è trovata a trattare questi giocatori in prestito.

Sistemati altrove

Sfoltire la rosa era comunque una necessità, non foss'altro per alleggerire il monte ingaggi. Ed è così che Sottil, Nzola, Beltran, Barak, Brekalo, Christensen, Bianco se ne sono andati questa estate: molti di questi hanno trovato sistemazione proprio nelle ore finali.

Nove milioni in meno

A questi aggiungiamoci anche Ikone che comunque tre milioni di euro li ha portati con la cessione del suo cartellino ed è così che la Fiorentina si troverà a risparmiare 9,3 milioni di euro netti in questa stagione.