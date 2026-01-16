Visite mediche per Harrison: presto la firma con la Fiorentina - FOTO

Jack Harrison è il nuovo acquisto della Fiorentina. Arriva dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto. Oggi il calciatore ha raggiunto Firenze e sta firmando con la Fiorentina.

Harrison è a Firenze

Dopo aver fatto i primi saluti e le foto di rito all'aeroporto di Peretola, Harrison ha raggiunto Fanfani in piazza Indipendenza, dove sta svolgendo le visite mediche. Dopodiché sarà la volta di andare al Viola Park per conoscere la società e i suoi nuovi compagni, oltre alla firma sul contratto.

Tempo di visite mediche

Ecco le immagini delle visite mediche, pubblicate dal club: