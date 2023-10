Corriere dello Sport-Stadio: Sei Beltran come il sole

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo grande sulla Fiorentina è: “Favolosa”. E ancora: “Magica Viola: travolto 6-0 il Cukaricki”. Sommario: “Notte splendida al Franchi: Beltran firma una doppietta In gol anche Ikoné, Sottil Quarta e Lopez Primo posto nel girone”.

A pagina 2 apertura per: “Sei Beltran come il sole”. E anche: “L’argentino si sblocca e fa festa con una doppietta Prova di forza e prima vittoria nel girone”. Di spalla il commento: “Lucas il futuro in due lampi”.

A pagina 4 invece ci sono le dichiarazioni a cominciare da Beltran che dice: “Grazie Fiorentina la serata perfetta”. E ancora: “Aspettavo da tempo una notte così”. Italiano esulta: “È bello veder gioire Lucas”.