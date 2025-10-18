Ad ottobre sì ma la Fiorentina è già con le spalle al muro. E c'è un incubo da evitare

La matematica (e il calendario) non mentono: al fischio d'inizio di Milan-Fiorentina di domani sera, la squadra di Pioli sa già che sarà in zona retrocessione. Un'affermazione impensabile in estate ma che è maturata con il pessimo avvio di annata. I 3 punti raggranellati finora saranno scavalcati infatti da quelli di una tra Pisa (2) e Verona (3), oggi di fronte alle 15.

Incubo fanalino di coda

E c'è perfino l'ipotesi che la Fiorentina sia fanalino di coda domani alle 20,45 se il Genoa battesse il Parma (sempre alle 15) e salisse a quota 5. In quel caso la squadra viola potrebbe condividere l'ultimo slot della Serie A con il Verona (in caso di sconfitta gialloblù).

Spalle al muro

Questo è lo scenario peggiore ma il migliore ha ben poco in più di rasserenante. Siamo ancora a ottobre ma, partita complicata o no, la Fiorentina è già con le spalle al muro.