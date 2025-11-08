Il momento di crisi della squadra e le limitazioni di Marassi non fermano il tifo viola. Praticamente sold out il settore ospite

La Fiorentina non vince in campionato ormai dalla scorsa stagione, oltre tutto arriva alla sfida di domani da ultima in classifica e con due sconfitte consecutive sulle spalle. E se c’è qualcuno sui cui grava tutta questa situazione sono senz’altro i tifosi. Nonostante tutto quello che sta succedendo nell’ultimo periodo avaro di gioie per i colori viola, la tifoseria gigliata non molla e continua ad assistere da vicino la squadra.

La tifoseria della Fiorentina è sempre al fianco della squadra, anche in Europa

Già in Conference League la risposta era stata importante. Nonostante il lungo viaggio circa 600 tifosi hanno viaggiato verso Mainz per manifestare il loro amore e sostegno alla squadra di Galloppa. Un’avventura che ha portato la Fiorentina a perdere l’ennesima sconfitta sul campo, ma non sugli spalti. Con l’arrivo di Vanoli in panchina, considerato da molti un vero e proprio comandante, il trend continuerà anche a Genova. La Fiorentina domani alle ore 15 scenderà in campo a Marassi contro il Genoa del neo arrivato Daniele De Rossi, e al suo fianco avrà un settore ospiti gremito.

Le limitazioni di Marassi non fermano i viola: ecco quanti saranno allo stadio

A differenza delle scorse stagioni, in cui il settore per i tifosi viola permetteva di arrivare a quasi 2000 unità, questa stagione lo stadio ligure sta subendo dei lavori di ammodernamento e per questo ci saranno delle limitazioni: proprio accade per i tifosi ospiti che arrivano al Franchi. Ma questo non fermerà la tifoseria viola. Secondo infatti quanto fatto sapere dalla biglietteria gigliata a Marassi ci saranno quasi 800 tifosi nel settore ospiti, quasi la totalità dei posti a disposizione. L’ennesimo segnale che il popolo viola, nonostante sia spesso critico e pretenzioso, è sempre al fianco della sua squadra.