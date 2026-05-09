Nonostante l'interesse del Milan, il Bologna vorrebbe ripartire da Italiano: il piano di Sartori per trattenere dell'ex viola

Dopo la Coppa Italia dello scorso anno e l’opaca stagione che si sta per concludere, senza contare il forte interesse di altri club pronti a fiondarsi su di lui in caso di cambio di guida tecnica, sembrava che l’avventura in rossoblu di Vincenzo Italiano fosse al capolinea, la situazione sembra essere diversa. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’edizione odierna de La Repubblica - Bologna, che ha sottolineato come nonostante l'interesse di Milan e Napoli l'ex tecnico della Fiorentina potrebbe comunque restare.

Per il momento un accordo sembra improbabile ma il club non molla la presa

Secondo quanto riportato dal quotidiano iI Bologna si prepara ad aprire un nuovo ciclo con una squadra più giovane e rinnovata, ancora affidata a Vincenzo Italiano. L'obiettivo sarà riportare entusiasmo al Dall'Ara e restare in corsa per un posto europeo, sfruttando eventuali passi falsi delle big. Il confronto con Italiano appare più un passaggio di programmazione che una situazione critica, visto che il volere della società felsinea è quello di continuare con il tecnico e valuta anche un rinnovo, ma a cifre inferiori rispetto alle richieste iniziali.

L'obbligatorietà di vendere spaventa il tecnico

In tutto ciò, il mercato dovrà garantire almeno 25-30 milioni di attivo. Sartori e Di Vaio lavoreranno su una rosa più corta e profonda, intervenendo in più reparti. Alcune partenze sembrano probabili, con Lucumi, Dallinga e Freuler tra i principali candidati all'addio, mentre altri giocatori potrebbero partire davanti a offerte importanti, tra cui Ferguson, Rowe, Castro. La linea del club è chiara: puntare su giovani e profili futuribili per costruire una squadra più adatta alle idee di Italiano, il cui calcio richiede intensità, disponibilità e piena adesione al progetto tecnico.