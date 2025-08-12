Tanta panchina lontano da Firenze. Ora l'ex viola Neto saluta la Premier e torna in patria per chiudere la carriera

Con De Gea tra i pali e fresco di rinnovo per altri tre anni, quello del portiere non è (finalmente) più un problema in casa Fiorentina. Tanti gli estremi difensori che si sono alternati prima dello spagnolo, senza mai catturare i cuori dei tifosi viola come invece ha fatto immediatamente l'ex United.

Vi ricordate di Neto?

Tra questi anche Norberto Murara Neto, la cui avventura con la Fiorentina fu alquanto particolare. Partito come riserva di Viviano, s'impose da titolare nella stagione 2013/14 ma poi decise di non rinnovare il contratto, “tradendo” la causa viola per sposare il progetto Juventus. Lontano da Firenze tante panchine: a Torino, dietro un certo Buffon, ma anche al Barcellona e all'Arsenal.

Ritorno in patria

In Premier però Neto s'è imposto col Bournemouth, del quale è persino divenuto capitano. In questi giorni il brasiliano ha salutato il club rossonero per fare ritorno, ad ormai 36 anni, in patria dove vestirà la maglia del Botafogo per concludere verosimilmente la propria carriera.