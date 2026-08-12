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La luce verde è definitiva: Pellegrino arriva a Firenze. E la cifra non è indifferente

Redazione /
Mateo Pellegrino
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Luce verde definitiva accesa: Mateo Pellegrino sarà un giocatore della Fiorentina a partire dai prossimi giorni. 

Accordo raggiunto tra i viola e il Parma e anche con il giocatore e il suo agente, Pablo Sabbag. 

La cifra dell'operazione non è indifferente L'insider di mercato, Fabrizio Romano, non parla dei 30 milioni di euro emersi negli scorsi giorni, però scrive che è superiore ai 20 milioni di euro. 

Adesso tra le società ci sarà lo scambio dei documenti per arrivare poi alle firme. 

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