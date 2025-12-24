Proc. Corduneanu: "Quello che sta facendo alla Fiorentina è sensazionale. Entro due anni sarà in prima squadra"

Il procuratore di Robert Corduneanu, difensore presente nelle giovanili della Fiorentina, è entusiasta per quello che sta facendo il suo assistito in maglia viola.

“È sensazionale”

"Sta facendo molto bene alla Fiorentina, è sensazionale - ha dichiarato Florin Manea a Digisport.ro - Lo hanno già convocato in un gruppo più grande. Gli ho detto davanti a Dragusin che poteva che con il lavoro avrebbe potuto superarlo".

“Entro due anni in prima squadra”

Manea si è detto convinto che Robert Corduneanu arriverà a giocare in prima squadra con la Fiorentina: “Sono così felice per Robert. Ho creduto in lui fin dall'inizio. Quando è arrivato nel nostro gruppo con suo padre, aveva 7 anni. Ma ha mostrato personalità e aveva bisogno di qualcuno che lo capisse. Ho avuto molta fiducia in lui fin dall'inizio. Il ritmo lì è infernale, ma ho grande fiducia in lui, saprà gestire la situazione e adattarsi. Sono convinto che tra massimo due anni verrà promosso in prima squadra con la Fiorentina”.