Ufficiale: il Pisa esonera Gilardino per dare l'inseguimento alla Fiorentina. C'è un favorito per la panchina

La sconfitta di ieri con il Sassuolo è stata fatale ad Alberto Gilardino che stava sì arrancando con la rosa forse più debole della Serie A, ma che non aveva ancora dato segni di cedimento totale nonostante l'ultimo posto in classifica. Il Pisa ha comunicato ufficialmente il suo esonero in tarda serata, con i nerazzurri che sono a quota 14, a pari merito con il Verona e a -3 dalla Fiorentina.

Il favorito per subentrare in panchina è Marco Giampaolo, l'anno scorso protagonista di una salvezza insperata ottenuta a Lecce, anche lì da subentrante.