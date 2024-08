L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini scrive così sul mercato della Fiorentina all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Thiago Motta ha bisogno di un forte esterno offensivo e il nome più caldo rimane Nico Gonzalez. La valutazione dei viola però è sui 30 milioni di euro. C’è da vedere come sarà strutturata l’eventuale offerta del club bianconero".

“Ed è un momento molto importante anche per la Fiorentina. I viola negli ultimi giorni hanno accelerato alcune operazioni. Dopo De Gea, domani i riflettori saranno tutti puntati su Richardson. Il centrocampista marocchino, classe 2002, è stato acquistato dal Reims per una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore sarà in città per svolgere le visite mediche. Firmerà un contratto di 5 anni con stipendio intorno al milione di euro”.

"La Fiorentina per il centrocampo valuta altre opzioni, tra queste c’è anche Bove della Roma. È chiaro però che questa sarà soprattutto la settimana di Gudmundsson. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento in viola ora però il Genoa ha bisogno anche di trovare un sostituto all’altezza per compensare la sua partenza. Tenendo presente che i rossoblù hanno venduto anche Retegui all’Atalanta. La Fiorentina ha offerto un prestito oneroso a 7 milioni con obbligo a 18. Una proposta che è molto vicina alla richiesta del Genoa. Ci vorrà forse ancora qualche giorno ma, salvo clamorosi colpi di scena, la strada è tracciata. La Fiorentina farà di tutto per chiudere la trattativa con la società rossoblù".