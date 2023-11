Nel proprio editoriale su Il Brivido Sportivo, Luca Calamai si proietta alla sfida di domenica prossima contro la Juventus, toccando varie corde del sentito confronto in arrivo al Franchi.

“Vietato raccontare barzellette, la sfida con la Juve non sarà mai una partita come le altre” -scrive- “L’incontro somma una rivalità storica a motivi di classifica. La squadra di Italiano arriva a questa attesa gara dopo due sconfitte consecutive e qualche pensiero che pensava di aver definitivamente cancellato. La Juve è in piena lotta per il titolo facilitata dal fatto di non avere lo stress delle Coppe Europee”.

“Tanti temi per accendere questa notte di campionato, a cominciare dai ritorni di Chiesa e Vlahovic, passati in un lampo da eroi a traditori. Poi c’è il duello tra le panchine. Proveranno un po’ di emozione tornando da chi li ha aiutati a diventare delle stelle? La filosofia del ‘corto muso’ del livornese Allegri; non conta come vinci, basta vincere. Dall’altra parte lo zemaniano Italiano e la proposta di un calcio aggressivo e di qualità. Il tentativo di imporre il proprio atteggiamento contro qualsiasi avversario”.

E ancora: ”C’è poi Beltran alla ricerca della prima magia in campionato, Arthur che ritrova la Juve che non ha mai puntato seriamente su di lui, Nico Gonzalez vuole entrare nella storia del club viola lasciando il segno nella sfida. Un po’ come fece tanti anni fa Pepito Rossi. Non è necessario essere dei fenomeni per entrare nella storia”.

Infine: “Sarà fondamentale più che mai stavolta il sostegno dei tifosi. Non è retorica considerare la spinta e la passione del Franchi come un dodicesimo uomo in campo e ci sarà anche una splendida coreografia. La Juve deve sentire fin dal fischio d’inizio che in campo c’è tutta Firenze, con il suo amore e il suo orgoglio. Quanto sarebbe bello battere la Juve e un attimo dopo tornare a rileggere con gioia la classifica del campionato di Serie A”.