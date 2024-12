Malusci: "Bove, episodio straziante. Scudetto? Fossi Palladino inizierei a pensare in grande. E Comuzzo sembra un veterano"

L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, intervistato da News.Superscommesse.it ha parlato della squadra viola a tutto tondo, partendo, ovviamente da quello che è successo domenica scorsa al Franchi, e dal malore che ha colpito in campo Edoardo Bove.

“È stato un episodio davvero straziante - ha spiegato Malusci - indubbiamente. Vedere i compagni di squadra con le lacrime agli occhi, oltre che tutto lo stadio in un silenzio, ha creato molto sgomento anche a me. Mi preme risaltare la grandissima bravura di tutta l'equipe sanitaria, perché è stata molto tempestiva nell'agire dinanzi a una situazione che poteva compromettersi anche soltanto con qualche secondo di ritardo. Questo ha fatto sì che Bove potesse giungere al pronto soccorso in pochissimo tempo, facilitando la sua riabilitazione. Un ringraziamento di cuore è il minimo che possa essere fatto per rendere onore a questi professionisti. Proprio nelle ultime ore sono giunte notizie incoraggianti sullo stato di salute di Bove, con il pericolo scongiurato. A questo ragazzo mando un grande abbraccio, aspettando di rivederlo molto presto in campo”.

Sulla squadra ha aggiunto: "Penso che possa rientrare nella lista delle più forti che abbia avuto la Fiorentina. Non credo sia la più forte, però i numeri, in questo momento, sono dalla parte di un'intera squadra che sta facendo sognare tutti i tifosi a occhi aperti. È razionale, attenta e sa quello che vuole ottenere. Lo Scudetto? In questa stagione, non mi sembra che ci sia la classica squadra da 'ammazza-campionato', come l'Inter dello scorso anno o il Napoli di due anni fa. Tutte le big non stanno andando fortissimo ed è noto che per vincere un campionato c'è bisogno di un rendimento continuo. La Fiorentina, almeno per ora, sta subendo poche reti e ne sta facendo molte. Questa squadra sta dimostrando che sa giocarsela contro tutti e non ha paura. Fossi al posto dei ragazzi di Palladino, inizierei sul serio a pensare in grande e a non tirarmi indietro. Occorre sempre mantenere i piedi per terra, ma sognare non costa nulla. Sarò anche di parte, ma da ex calciatore e da tifoso di questo club voglio sognare. La Fiorentina può essere la vera protagonista di questo campionato, tutti saranno desiderosi di sapere fin dove potrà riuscire ad arrivare”.

Da ex difensore, Malusci spende parole molto positive verso un giovane centrale viola: "Mi sta piacendo e mi ha sorpreso molto Comuzzo. Nonostante sia ancora giovanissimo, mi ha impressionato per la sua personalità e per il suo temperamento. È un difensore già formato e quando scende in campo sembra un veterano. È molto bravo nel duello, quindi nell'uno contro uno, ed è uno dei pochi in circolazione che sa effettuare la marcatura a uomo, nonostante quasi tutti siano abituati a orientarsi soltanto nei sistemi a zona. Sembra un difensore di 'vecchia scuola’, il classico marcatore che fa sentire veramente il suo peso al diretto avversario”.