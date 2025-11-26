Tre assenze di rilievo nella rifinitura della Fiorentina. Il ritorno in gruppo di Sabiri

Rifinitura per la Fiorentina in vista della partita di Conference League contro l'AEK Atene.

Tre fuori

Subito da segnalare il fatto che ci sono tre assenze di rilievo, perché con il gruppo non si allenano Dodô e Piccoli, usciti malconci dall'ultima sfida contro la Juventus, e anche Gosens.

Riecco Sabiri

Si rivede invece Sabiri dopo una lunga assenza, così come troviamo Kouame che presto potrebbe tornare ad essere almeno convocato con la squadra.

Il gruppo è stato completato con la presenza di quattro ragazzi della Primavera viola: Kone, Bertolini, Keita e Evangelista.