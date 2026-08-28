Il Milan fa tutto nella ripresa! I rossoneri battono anche il Venezia e rimangono a punteggio pieno. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Milan di Ruben Amorim sembra essere nato sotto i migliori auspici. I rossoneri, nonostante un primo tempo un po' titubante, battono il Venezia 2-0 e si portano provvisoriamente in testa alla classifica.

Il match

Dopo un avvio difficile, in cui il Venezia è arrivato al tiro diverse volte, il Milan è salito di livello, rendendosi pericoloso dalle parti di Stankovic. Nella prima frazione di gioco però, i rossoneri peccano di precisione e sprecano diverse occasioni. La ripresa ha un copione diverso: il Milan prende decisamente il comando del gioco e, al 69esimo, trova il vantaggio con il centravanti portoghese Goncalo Ramos, che infila con un mancino angolato il portiere veneziano. Il raddoppio arriva meno di venti minuti più tardi, grazie ad una sfortunata carambola fra Stankovic e Halhal, che mette la palla nella propria rete. Termina dunque 2-0 il primo anticipo della seconda giornata di Serie A

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 6, Inter 3, Roma 3, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Juventus 3, Atalanta 3, Lazio 3, Como 1, Udinese 1, Sassuolo 0, Torino 0, Venezia 0., Frosinone 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.