Damiani: "La Fiorentina si riprenderà. Serve dare tempo ai giocatori. I tifosi viola sono straordinari, ma..."

L'ex calciatore, adesso procuratore, Oscar Damiani ha parlato a tuttomercatoweb.com in occasione del Festival dello Sport di Trento, intervenendo anche sula situazione in casa Fiorentina.

Le parole di Damiani

“Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori. La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi”.

Sul match di domenica prossima

"Il Milan è una buona squadra ma non penso che possa puntare alla scudetto, gli mancano un paio di campioni. Il mercato dei viola? Dobbiamo dare tempo ai giocatori. I tifosi viola sono straordinari ma esigenti".