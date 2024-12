C'era una volta Michael Kayode che arava la fascia destra, lasciando intravedere prospettive entusiasmanti: quel calciatore però si è fermato alla fine della scorsa stagione ed è crollato nelle gerarchie di una fascia in cui gioca quasi soltanto Dodo. L'anno scorso di questi tempi l'esterno aveva messo insieme 644 minuti, oggi appena… 34. Come riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2004 è tra gli scontenti e medita un addio a gennaio: stavolta la Fiorentina non si opporrà in caso di offerta importante. Con lui e Biraghi (e Parisi in bilico) quindi, la rosa viola sarebbe privata di tanti esterni in un colpo solo.