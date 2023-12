L'incubo di Italiano: due mesi senza Gonzalez. E ora chi la trascina la Fiorentina?

E dire che se c'era uno che male non doveva farsene era proprio Nico Gonzalez, pedina chiave e unico esterno offensivo in grado di interpretare il ruolo a livelli a cui la Fiorentina bramerebbe di arrivare. I quotidiani sono concordi: lo stop di Budapest metterà nei guai Vincenzo Italiano per i prossimi due mesi e La Gazzetta dello Sport si chiede chi ne erediterà il ruolo in campo.

Le situazioni dei vari Ikoné, Sottil, Brekalo ma anche quelle di Nzola e Beltran sapevano già di ultima spiaggia ma a questo punto le condanne devono essere rimandate, visto il vuoto che c'è da colmare.