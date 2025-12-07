E' tutti contro tutti. "Non è la Fiorentina dello scorso anno" dice Vanoli. Ce n'eravamo accorti

"L'anno scorso c'era uno come Bove, giocatori come Cataldi, Adli… Ragazzi che venivano da piazze importanti: raccontiamo che questa Fiorentina è la stessa dello scorso anno. Io, poi, sono contento dei miei calciatori".

Il riferimento di Vanoli

Che non fosse la squadra dello scorso anno ce ne eravamo accorti. A sottolinearlo ieri in conferenza stampa sono arrivate anche le parole di Paolo Vanoli, che di fatto ha fatto riferimento al lavoro sul mercato estivo della società viola, in particolare sul centrocampo.

Una pace durata poco

E mentre in casa viola è ormai un tutti contro tutti (Gud contro Vanoli, tifosi contro la squadra, Goretti che si appella a decisioni drastiche), anche i giocatori sono messi sotto accusa, seppur velata, da parte dell'allenatore. Dopo una pace apparente post Bergamo, la sconfitta pesante contro il Sassuolo ha cambiato velocemente l'atmosfera nell'ambiente gigliato.

E adesso?

Parole, quelle di Vanoli, che vedono nei destinatari un Nicolussi Caviglia anonimo, un Fagioli mentalmente azzerato, un Fazzini usato con il contagocce, un Sohm ancora da decifrare. In definitiva un reparto morto e sepolto. Ora come reagiranno i giocatori?