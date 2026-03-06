Il Napoli batte il Torino, che resta a +6 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Nell’anticipo del venerdì sera di Serie A, il Napoli ospita il Torino e non ha vita complicata (almeno fino agli ultimi minuti) nell’ottenere un successo prezioso in ottica Champions.
Tutto facile per i ragazzi di Conte, che con un gol per tempo vincono 2-1. Apre una bellissima iniziativa di Alisson Santos, mentre Elmas chiude i conti a metà ripresa. Non basta la rete di Casadei nel finale a riaprire la gara. Così il Napoli batte il Torino, che resta a sei punti di vantaggio sulla Fiorentina in attesa della gara di domenica contro il Parma.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 35, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.