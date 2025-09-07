L'Italia under 19 di Bollini perde 3-1 contro la Germania nel ciclo di amichevoli che la selezione giovanile sta giocando in Croazia.

In campo a difendere la porta azzurra c'era il giovane portiere Tommaso Vannucchi. Il classe 2007 è un giocatore di proprietà della Fiorentina, che però milita attualmente (in prestito) al Pontedera in Serie C. La selezione azzurra non ha giocato una grande partita, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il giovane estremo difensore infatti che è stato costretto a “raccattare la palla in fondo alla rete” per tre volte.