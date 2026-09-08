Borja Valero: "La Fiorentina ha una rosa importante, può ribaltare la situazione. Ho parlato con De Gea e gli ho detto..."

Un punto di vista particolare su Firenze e la Fiorentina. È quello che ha Borja Valero, ex centrocampista viola che ha deciso di vivere nel capoluogo toscano al termine della sua carriera da calciatore.

“Firenze è casa - ha detto Borja a DAZN - poi ovviamente questo è un anno ancora più speciale perché è quello del Centenario e c’è tanta voglia di fare bene dopo la stagione scorsa. L’anno non è iniziato nei migliori dei modi, tre sconfitte in campionato, hanno mandato via l’allenatore, ma io sono fiducioso perché c’è una rosa abbastanza importante per ribaltare la situazione e vivere momenti migliori, penso che si possa fare”.

Vanoli

“Ora il direttore sportivo ha scelto Vanoli, un uomo che conosce la piazza alla perfezione, che l’anno scorso ha salvato la squadra e auguro che possa fare bene sin da subito per cambiare un po’ la tendenza negativa che si sta avendo in questo inizio”.

Le parole con Valdepeñas e De Gea

“A Valdepeñas ho parlato tanto. Lui è spagnolo di Madrid, cresciuto nella mia stessa squadra di Madrid, andato al Real come me e poi è venuto alla Fiorentina. Il mio stesso percorso. L’ho aiutato appena è arrivato a Firenze in tutto quello che ho potuto fare, per la casa, per fargli capire com’è Firenze. Quindi ho parlato molto con lui e parlo ancora. L’altro giorno, quando siamo andati al Centenario, ho parlato un po’ anche con De Gea, essendo anche lui madrileno e spagnolo, e ho provato a dirgli di essere tranquilli, di non portarsi dietro le scorie della stagione scorsa. Gli ho detto di affrontare con più tranquillità e serenità la nuova stagione, anche se non è iniziata bene, e che magari è l’unico modo di uscirne e di far bene. Io penso che ci siano le condizioni per far bene a livello dei giocatori, quindi basta metterli nel modo giusto”.