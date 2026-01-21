A tutto Mario Giuffredi. Il procuratore (tra gli altri) dei calciatori della Fiorentina Luca Ranieri e Fabiano Parisi ha parlato a Calcio Napoli 24, con una battuta anche sull'ormai ex capitano viola: “Ranieri? Adesso c'è il mercato… Vediamo che succede”.

L'agente ha menzionato anche Matteo Politano, che con ogni probabilità -a detta sua- non giocherà contro la Fiorentina, gara in programma il prossimo 31 gennaio: “A quanto ne so io, Matteo ne avrà per tre settimane. Potrebbe tornare dopo la Fiorentina”. Poi passa a un attacco frontale al tecnico del Napoli, Antonio Conte: “Gli manca il coraggio di mettere in campo i giovani, li mette solo se ci sono tremila infortunati. Vergara è un ragazzo fortissimo e Conte dice che gioca perché se lo merita, ma senza tutti queste indisponibilità non avrebbe mai messo piede in campo”.

“Non mi faccio prendere per il c**o da Conte, allenatore che ha detto abominevoli nefandezze. Se ragionassimo così non si creerebbero giocatori, che hanno bisogno di un percorso. Ha detto una sciocchezza inaudita. Se gli manca coraggio non è un problema mio, non deve tenere i giovani in ostaggio”.