I tifosi della Fiesole e la fanzine della discordia: "Non sottoporremo il nostro pensiero al giudizio di un'autorità"

“La Fanzine Fuori dal Coro è ormai da più di un decennio un punto fermo per tantissime persone in Curva Fiesole e non solo. Prima di Fiorentina-Inter, però, le centinaia di copie della fanzine non sono state fatte entrare nello stadio per la normale distribuzione”. E' quello che fanno sapere attraverso i social, i tifosi della Fiorentina.

“Censura preventiva”

Ma perché la fanzine non è stata distribuita prima di Fiorentina-Inter? “La motivazione - proseguono - è stata che i contenuti della fanzine devono essere sottoposti a un controllo preventivo da parte delle autorità. Fa sorridere che delle idee incutano cosi tanto timore, tanto da dover essere censurate, segno che siamo sulla strada giusta”.

“Niente giudizio arbitrario”

E infine: “Non prenderemo neppure in considerazione il fatto di sottoporre ciò che pensiamo e i valori in cui crediamo al giudizio arbitrario di un'autorità. Motivo per cui la distribuzione della fanzine cambierà nei modi che verranno comunicati a breve”.