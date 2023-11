L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Papa Waigo è intervenuto a Radio Bruno Toscana, ripartendo dall'ultima gara giocata: “Purtroppo mi aspettavo un pochino la sconfitta contro la Lazio, più che altro per un fattore psicologica. Ma il club sta lavorando bene e ha fatto molto bene a tenere Italiano, che ha una grande complicità con la squadra. Si può crescere tanto in questo contesto. La Fiorentina può arrivare a qualificarsi per l’Europa League, anche facilmente”.

Su Beltran: “Mi piace, molto, ha tante potenzialità da esprimere. Se la squadra lo aiuta e se riuscirà ad acquisire maggiore continuità, può fare bene fin da subito. Nzola? Non mi aspettavo un impatto così negativo, va anche detto che Firenze non è affatto una piazza facile. Adesso tocca a lui, è lui che deve dimostrare e prendersi un posto”.

Sulla Juventus: “Bisogna capire l’importanza di questa partita, quando lo si capisce è un altro mondo. Sono passati tantissimi anni da quel Juve-Fiorentina 2-3 e dal mio gol, ma ancora i tifosi viola mi ricordano e mi scrivono. Pazzesco”.