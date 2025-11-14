Jóhannesson: "Gudmundsson è bravissimo negli inserimenti. La mattina prima dell'assist gli avevo detto che..."

Un soddisfatto Ísak Bergmann Jóhannesson si è presentato alle interviste post partita della sua Islanda contro l'Azerbaijan per 0-2 ieri sera. Suo l'assist che ha propiziato il gol del vantaggio islandese, firmato da Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina.

Sulla partita

“È stata una prestazione molto matura da parte nostra. Abbiamo parlato di non dover vincere cinque o sei zero. Abbiamo vinto 2-0, abbiamo mantenuto la porta inviolata, abbiamo segnato dopo un calcio piazzato”.

Sull'intesa con Gudmundsson

"La mattina avevo detto ad Albert che avrei cercato di trovarlo il più possibile. Poi l'ho visto tutto solo dentro l'area. È così bravo che trova sempre lo spazio e io cerco di trovarlo nei suoi inserimenti. È andata bene".