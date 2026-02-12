​​

Vanoli segue Gosens: il perché della panchina cautelativa e le prospettive per Como

Redazione /
Robin Gosens
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina prosegue il suo percorso di lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Como

Perché in panchina? 

Tra gli obiettivi di Paolo Vanoli per questa partita c’è quello di avere a pieno regime Robin Gosens, che sabato scorso col Torino è stato invece risparmiato. “Probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza” così lo stesso Vanoli aveva giustificato quella sua scelta. Una panchina da definire cautelativa quella per il tedesco. 

Ma a Como…

Ma l'allenatore conta di tornare a impiegarlo tra i titolari al Sinigaglia. La presenza del miglior Gosens può essere fondamentale per i viola. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio

