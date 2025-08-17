La formazione della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie Fei tra i pali, mediana guidata da Montenegro. In attacco...

Tutto pronto per la sfida tra Fiorentina e Torino, valevole per la prima giornata del Campionato Primavera. Tra mezz'ora il fischio di inizio allo stadio “Curva Fiesole” del Viola Park: intanto, sono state rese note le prime scelte ufficiali di mister Galloppa.

Tra i pali ci sarà Fei, che ha molto ben figurato contro la Prima Squadra nell'amichevole di luglio. Difesa a 4 composta da Trapani, Sadotti, Turnone e Balbo, chiavi della mediana affidate a Montenegro, brillante nelle uscite amichevoli con la Prima Squadra, e Deli. Sulla trequarti spazio a Kone, Puzzoli e Mazzeo, a supporto dell'unica punta Braschi. Si segnala invece che non saranno a disposizione Bertolini e Keita.

L'undici viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Deli, Montenegro; Kone, Puzzoli, Mazzeo; Braschi