Il Silvetti che piace e gli uomini più chiacchierati del mercato viola
Mateo Silvetti
Tanti sono i giocatori in uscita dalla Fiorentina, ma saranno fatte anche diverse operazioni in entrata da parte degli uomini mercato viola.
Difesa e centrocampo
I nomi più ricorrenti sono quelli di Coppola del Brighton e Becao del Fenerbahce per la difesa. Attenzione rivolta anche al duo di centrocampo dell'Atalanta, ovvero Samardzic e Brescianini.
Il ritorno degli esterni offensivi
Ma il mercato di gennaio potrebbe essere anche quello che segna il ritorno in squadra degli esterni d'attacco come Boga o Silvetti dell’Inter Miami.
