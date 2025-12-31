Il Silvetti che piace e gli uomini più chiacchierati del mercato viola

Tanti sono i giocatori in uscita dalla Fiorentina, ma saranno fatte anche diverse operazioni in entrata da parte degli uomini mercato viola.

Difesa e centrocampo

I nomi più ricorrenti sono quelli di Coppola del Brighton e Becao del Fenerbahce per la difesa. Attenzione rivolta anche al duo di centrocampo dell'Atalanta, ovvero Samardzic e Brescianini.

Il ritorno degli esterni offensivi

Ma il mercato di gennaio potrebbe essere anche quello che segna il ritorno in squadra degli esterni d'attacco come Boga o Silvetti dell’Inter Miami.