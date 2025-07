Adesso è ufficiale: il Brescia Calcio non esiste più. Cancellati 114 anni di storia delle Rondinelle

Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata con un comunicato della Figc: il Brescia Calcio dopo 114 anni è fuori dal calcio professionistico.

Lo ha comunicato la Federazione, che nella nota ufficiale "delibera di prendere atto della intervenuta non concessione della licenza nazionale 2025/2026 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di serie C".

Nel lungo documento si ripercorrono debiti e altre somme non pagate dal patron Massimo Cellino, ricordando che la società alla data del 27 maggio non ha ottemperato neppure al versamento della tassa di iscrizione alla C né depositato l'importo richiesto a prima garanzia di 350mila euro. Il Brescia Calcio non esiste più. Cancellati 114 anni di storia.