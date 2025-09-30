L'Atalanta si riprende dopo le sberle parigine e trova i tre punti contro un vecchio nemico
La vendetta è un piatto che va servito freddo: lo sa bene Ivan Juric che, pur non essendo stato alla guida degli orobici l'anno scorso, ha permesso alla squadra del patron Percassi di prendersi la rivincita sul Club Brugge, che l'anno scorso eliminò l'Atalanta agli spareggi di Champions League. Gli orobici si sono infatti imposti per 2-1.
La cronaca della partita
Si mette male la partita degli uomini di Juric quando, al 38simo, Tzolis trova un grande angolo dal limite dell'area beffando Carnesecchi per lo 0-1. La svolta per i padroni di casa arriva solo al 74simo, quando è Samardzic a trasformare dagli 11 metri per il gol del pareggio: all'87simo è invece Pasalic a mettere il sigillo sulla vittoria dell'Atalanta sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo.
Stasera l'Inter
Da una nerazzurra a un'altra, prosegue la notte di Champions per le italiane con l'Inter, che alle 21 affronterà in casa lo Slavia Praga. Gli uomini di Chivu sono a caccia del secondo successo nella competizione dopo aver battuto l'Ajax per 0-2 nella prima uscita.