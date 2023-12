Il vantaggio di non avere un problema numerico, ma con un'emergenza evidente in attacco. Fiorentina, che fare a gennaio?

Per la Fiorentina, si presenta uno scenario piuttosto singolare. M'bala Nzola, nonostante la convocazione confermata dalla Nazionale angolana per la Coppa d'Africa, sembra voler rimanere a tutti i costi a Firenze. La priorità rimane la Viola e il numero 18 vuole essere a disposizione di Italiano, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Un problema meno grave…

Si aprono, dunque, nuove ipotesi in vista del mercato di gennaio. Con Kouamé partente con la sua Costa d'Avorio, un'eventuale partenza anche di Nzola avrebbe praticamente costretto il club viola a intervenire in attacco. Allarme forse non più così rosso, data la permanenza dell'angolano.

Ma ne resta un altro

Rimane un'altra emergenza, quella dei numeri, che resta a prescindere dalla situazione legata alla Coppa d'Africa. Può arrivare comunque un investimento, anche se per ora si sono visti solo timidi sondaggi e l'ipotesi ritorno di fiamma per Simeone.