Pioli perde (di nuovo) una pedina importante in difesa in vista della Fiorentina

Il Milan perde una pedina importante in difesa per un mese e mezzo. Lo sfortunato è Pierre Kalulu, martoriato dagli infortuni, che era appena rientrato in campo dopo un guaio muscolare.

Durante la gara contro l'Hellas Verona, il francese ha subito un trauma distorsivo del ginocchio destro, riportando una distrazione del legamento collaterale mediale. Un mese e mezzo di stop, dicevamo, con Kalulu che dunque salterà la sfida contro la Fiorentina in programma il 30 marzo.